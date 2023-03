Comienzan a bajar venezolanos de los campos de entrenamiento

63203

Venezolanos en los campos de entrenamiento de las Grandes Ligas.

– El venezolano Víctor Reyes, primo del jugador de Águilas del Zulia, Ángel Reyes, fue asignado al campamento de ligas menores de los Medias Blancas de Chicago. Reyes tiene una cantidad importante de experiencia en grandes ligas en su tiempo con Detroit, pero siempre enfrento una batalla para poder quedar en el roster de grandes ligas con los Tigres. El criollo de 28 años bateó para 269 (26-7) con una empujada en los entrenamientos.

El prospecto venezolano Gabriel Moreno, con problemas en una de sus manos, dijo ayer estar bien y que no cree que su lesión sea una preocupación a largo plazo. Moreno fue golpeado por un lanzamiento el pasado sábado. Los Cascabeles de Arizona no ordenaron radiografía por lo que no parece que haya nada de qué preocuparse. Ayer el receptor titular de Arizona, Carson Kelly, fue golpeado por un pitcheo y con él si hay preocupación de que la lesión sea grande. Significaría que Moreno tendría que llevar una carga más pesada en el home comenzando la temporada.

El venezolano Carlos Yolmer Sánchez fue reasignado al campamento de ligas menores por los Bravos de Atlanta. Sánchez, 30 años, tuvo problemas con su actuación en la liga de la toronja bateando para 069 (29-2) sin remolcadas. Comenzará el AAA de los patiblancos.

Juan Yépez, venezolano de los Cardenales de San Luis, se fue de 3-0 con un elevado de sacrificio contra los Marlins ayer lunes. Yépez comenzó el Spring Training de 6-4 pero desde entonces solo tiene siete indiscutibles en 41 veces al bate con average de 213. El criollo conjuntamente con Jordan Walker se disputan un lugar en el roster del primer día. Todo apunta que Juan Yépez comenzará en las menores.

Avisail García se fue de 4-0 con tres ponches y un cuarto turno bateó para doble play. García fue uno de los peores jugadores de la liga el año pasado y en esta primavera sólo batea para 189 con 15 ponches y un boleto en 38 apariciones en el home. Los Marlins le pagan 13 millones por año durante las próximas tres temporadas. Por ahora, una muy mala inversión.

Finalizamos con Ronald Acuña Jr. Los Bravos de Atlanta esperan que el venezolano regrese a los entrenamientos el próximo jueves. Acuña no ha regresado a la disciplina de Atlanta por razones que se desconocen. Aspiran que esta ausencia no afecte su preparación con miras al comienzo de la temporada. Una más para el nativo de La Sabana.

El béisbol es lo mejor.

Lee también: La actuación de los lanzadores lo más resaltante del miércoles en los campos de entrenamiento

WenCeslao Moreno Jr.