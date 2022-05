Colin Kaepernick podría regresar a la NFL con Las Vegas Raiders

mayo 26, 2022 - 11:11 am

El exmariscal de campo de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, quien jugó a nivel profesional por última vez en 2016, entrenará esta semana con Las Vegas Raide, según ESPN.

Marcará el primer entrenamiento de Kaepernick con un equipo de la NFL desde que se exilió, y será la primera vez que el ex mariscal de campo visita un equipo desde que voló a Seattle para reunirse con los Seattle Seahawks en mayo de 2017 antes de que dejaran pasar la oportunidad de firmarlo.

Colin Kaepernick is working out for the Raiders with Josh McDaniels and Dave Ziegler in attendance.

