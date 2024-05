Coco Gauff irá contra Iga Swiatek en las semifinales de Roma

La estadounidense Coco Gauff venció 7-6 y 6-1 a la china Qinwen Zheng para clasificar a las semifinales de Roma.

Gauff llega a su segunda semifinal en este torneo y supera a la danesa Caroline Wozniacki como la jugadora con más victorias a nivel WTA 1000 antes de cumplir 21 años (61). A su vez, esta será su cuarta semifinal de la temporada.

“Iga es una rival difícil de enfrentar, en especial en este tipo de torneos. Por algo es la número del mundo. Sin embargo, estoy emocionada se jugará la semifinal” declaró la norteamericana sobre su próxima rival.

Noticia al Día

Coco Gauff dodges the ball and ends up on the floor as she reaches her 2nd Rome semifinal.



