Clippers aplastó 124-99 a Spurs

-Los Clippers de Los Ángeles arrollaron a los Spurs San Antonio con score de 124-99, el lunes 20 de noviembre, en la NBA.

Paul George anotó 28 puntos, Kawhi Leonard agregó 21 por el conjunto angelino, que extendió la racha de derrotas de los Spurs a nueve encuentros.

James Harden añadió 13 unidades y 10 asistencias y Los Ángeles consiguió su sexta victoria seguida ante San Antonio.

