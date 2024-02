Clayton Kershaw seguirá en los Dodgers de Los Ángeles

226478

El lanzador Clayton Kershaw alcanzó un acuerdo para seguir siendo jugador de los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas.

El histórico pitcher estará presente en lo que será su temporada número 17 en la gran carpa (todas con los Dodgers).

Kershaw, de 35 años, viene de dejar 2.46 de ERA en 131.2 IP. Fue campeón de la Serie Mundial en el año 2020.

Where does Clayton Kershaw fit into the loaded Dodgers starting rotation?#MLBTonight weighs in following Kershaw's reported 1-year agreement with Los Angeles. pic.twitter.com/CzdPuArVJn