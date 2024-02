Chris Paul regresará a las canchas este martes en el partido de Warriors ante Wizards

236202

Chris Paul podría regresar al quinteto titular de los Golden State Warriors este martes 27 de febrero en el partido de su equipo frente a los Washington Wizards.

El jugador no ve acción desde el pasado 5 de enero, debido a una fractura en la mano y una cirugía que lo alejó de las canchas durante un tiempo.

El conjunto de Steve Kerr (acaba de renovar su contrato) ha ganado nueve de sus últimos 12 partidos en la NBA.

Lee también: La jueza de línea Guadalupe Porras sufrió duro golpe con una cámara de televisión

Noticia al Día

Warriors guard Chris Paul – out since Jan. 5 due to fractured hand – is listed as available to return Tuesday vs. Wizards.