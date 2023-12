Chelsea tropezó en casa ante Wolverhampton por la Premier League

203757

-El Chelsea perdió 2-1 ante Wolverhampton, el domingo 24 de diciembre, en el último partido de la jornada 18 de la Premier League.

Los “Wolves” abrieron el marcador gracias al gabonés Mario Lemina, que marcó de cabeza en un saque de esquina lanzado por el español Pablo Sarabia, en el minuto 51.

Matt Doherty, en el área, firmó el segundo del Wolverhampton ya en el 90+3. El francés Christopher Nkunku, que había entrado en el partido en el 58, acortó para el Chelsea en el 90+6, marcando de cabeza a centro de Raheem Sterling, pero ya sin tiempo para que los londinenses evitaran la derrota.

Off the mark in the @PremierLeague. 👏#CFC | #WolChe pic.twitter.com/GPTdDwrioc