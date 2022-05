Checo Pérez renueva su contrato con Red Bull hasta finales del 2024

mayo 31, 2022 - 11:42 am

Las buenas noticias no paran de llegar para Sergio Checo Pérez, quien luego de ganar el Gran Premio de Mónaco el pasado fin de semana, renovó este martes su contrato con Red Bull Racing hasta finales del año 2024.

«Para nosotros, mantener su ritmo, habilidad para la carrera y experiencia fue una obviedad y estamos encantados de que Checo continúe compitiendo para el equipo hasta 2024. En asociación con Max, creemos que tenemos una pareja de pilotos que puede brindarnos lo más grande de premios en la F1», comentó Christian Horner, director de la escudería austríaca.

En esta temporada, Checo Pérez se ubica en el tercer lugar del campeonato de pilotos del Mundial de Fórmula 1, con 110 puntos. Además de su victoria en el principado, el mexicano suma también cuatro podios este año.

«Para mí ha sido una semana increíble. Ganar el Gran Premio de Mónaco es un sueño para cualquier piloto y después anunciar que seguiré con el equipo hasta 2024 sólo me hace extremadamente feliz. Estoy orgulloso de ser parte de este equipo y me siento como en casa», declaró Pérez.

