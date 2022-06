Checo Pérez: «Estoy en el mejor momento de mi carrera»

junio 8, 2022 - 1:23 pm

Luego de haber ganado el Gran Premio de Mónaco, para posteriormente renovar su contrato con Red Bull Racing, el piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, aseguró que se encuentra en el mejor momento de su carrera.

«Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera y conduciendo para un equipo que siempre busca la perfección, que es el complemento perfecto para mí y para cualquier piloto. Todavía me emociona pensar en lo que logramos como equipo en Mónaco, ver la alegría que le dio a mi familia y a mi país me motiva mucho», declaró Checo a la agencia EFE.

De la misma manera, Pérez se convirtió en el piloto mexicano con más victorias en la historia de la Fórmula 1 (3), tras haber ganado en el circuito del principado en pasado domingo 29 de mayo.

El Gran Premio de Azerbaiyán, el próximo reto para Checo Pérez

A pesar de todos los éxitos conseguidos en las últimas semanas, el tapatío aseguró que se encuentra enfocado en el Gran Premio de Azerbaiyán, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 12 de junio en el Circuito callejero de Bakú.

“Debemos dejar la emoción a un lado y centrarnos en la próxima carrera, que es Azerbaiyán. La lucha por el campeonato está muy apretada”, señaló.

Asimismo, Checo Pérez recordó que su primera victoria con la escudería austríaca fue en este Gran Premio.

«Fue muy especial ganar mi primera carrera con el equipo en Bakú la temporada pasada. Me dio una gran alegría y he de reconocer que me gustan los circuitos urbanos porque es donde el piloto puede marcar realmente la diferencia. Por supuesto es más fácil cometer un error cuando intentas ir al límite, pero al final eso es lo que te da las décimas que necesitas para ser competitivo», manifestó.

Juan Molina

Noticia al Día