Charles Leclerc se quedó con la pole del Gran Premio de México de F1

-El piloto monegasco Charles Leclerc, de la escudería Ferrari, consiguió este sábado la “pole position” del Gran Premio de México de Fórmula 1, que se correrá el domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Leclerc se ganó el derecho de largar primero el domingo al registrar su mejor vuelta de la clasificación en 1 minuto con 17 segundos y 166 milésimas.

Para Leclerc esta es la cuarta “pole position” en la temporada y la número 22 en su trayectoria dentro de la máxima categoría del automovilismo; es también la segunda que logra en México después de conseguirla en 2019.

