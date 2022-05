Charles Leclerc se lleva la pole del GP de España de F1

mayo 21, 2022 - 1:08 pm

1884894

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder de la clasificación de pilotos, logró el sábado la pole position del Gran Premio de España de Fórmula 1, su cuarta en las seis carreras de la temporada.

En el circuito de Montmeló saldrá el domingo en la primera línea, al lado del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), su principal rival en la clasificación general, que sufrió un problema mecánico al final de la sesión de clasificación, un nuevo episodio de la falta de fiabilidad de la escudería austríaca.

Al monegasco le sonrío la suerte: después de un trompo en los primeros compases de la tercera sesión de clasificación, el piloto de la ‘Scuderia’ solo pudo efectuar una vuelta rápida, que fue suficiente para firmar el mejor tiempo.

The pressure was on and @Charles_Leclerc delivered 💪#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/FXPRHNE9J1

— Formula 1 (@F1) May 21, 2022