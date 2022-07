Charles Leclerc marcó la pauta en la primera sesión libre del GP de Francia

julio 22, 2022 - 10:40 am

Charles Leclerc (Ferrari) firmó el mejor tiempo de la primera sesión de ensayos libres del Gran Premio de Francia de Fórmula 1, con 1 minuto, 33 segundos y 930 milésimas, este viernes bajo un sol de justicia y ante unas gradas a rebosar.

El termómetro llegó a marcar 59°C al final de la sesión sobre la pista de Le Castellet. Leclerc, vencedor el domingo pasado en Austria, superó por 91 milésimas de segundo al vigente campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull), ganador el año pasado sobre el circuito francés.

Verstappen cuenta con 38 puntos más que Leclerc en la clasificación del Mundial, con 11 carreras disputadas de 22.

Lewis Hamilton, ganador de esta prueba en 2018 y 2019, cedió su Mercedes, sólo para esta sesión, al neerlandés Nyck de Vries, campeón del mundo de Fórmula Eléctrica el año pasado para la marca de la estrella. Firmó el 9º crono de estos primeros libres.

En Alfa Romeo, Robert Kubica realizó su regreso, también sólo para esta sesión, al volante del monoplaza ocupado habitualmente por Valtteri Bottas. El polaco, vencedor en Canadá en 2008, había disputado su 99º Gran Premio en septiembre de 2021 en Monza. Aunque sólo pudo lograr el 19º y penúltimo crono, a más de tres segundos de Leclerc.

Justo antes del inicio de esta sesión, Carlos Sainz supo que sería penalizado con al menos diez plazas de retraso en la parrilla de salida el domingo, después de que su escudería Ferrari haya cambiado este viernes un elemento de su monoplaza superando el cupo autorizado por temporada.

🏁 CLASSIFICATION (END OF FP1) 🏁

Leclerc, Verstappen and Sainz lead the way#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/HorDHBNZvD

— Formula 1 (@F1) July 22, 2022