Charles Leclerc marca el mejor tiempo en el segundo ensayo del GP de Azerbaiyán de F1

junio 10, 2022 - 2:47 pm

1889775

En la ribera del mar Caspio y a los pies de las murallas de la vieja ciudad, Charles Leclerc firmó el mejor tiempo de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, en las calles de Bakú.

En la octava de las 22 pruebas del campeonato del mundo de Fórmula 1, al volante de su Ferrari, Leclerc respondió perfectamente al desafío lanzado por los Red Bull del mexicano Sergio Pérez y del neerlandés Max Verstappen.

El circuito urbano exigente, una buena combinación de largas líneas rectas y de curvas apretadas, estaba expuesto al viento al inicio de la tarde durante las dos sesiones, poniendo a prueba a los monoplazas con muchísimo rebote en la recta más larga (2 km).

Jump onboard with @Charles_Leclerc as he charges through the castle section and beyond during FP2 👊#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/4XNLrMl5Gs

— Formula 1 (@F1) June 10, 2022