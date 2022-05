Charles Leclerc fue el más rápido en los ensayos libre del GP Mónaco de F1

mayo 27, 2022 - 4:16 pm

El piloto local Charles Leclerc (Ferrari) firmó de nuevo el mejor tiempo de la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Mónaco, séptima cita del Mundial de Fórmula 1, este viernes en Montecarlo.

Con un crono de un minuto, 12 segundos y 656 milésimas, el piloto de la ‘Scuderia’ superó a su compañero de equipo, el español Carlos Sainz Jr, por apenas 44 milésimas.

😍😍😍 The new era cars hit the Monaco streets for the first time 💫#MonacoGP #F1 — Formula 1 (@F1) May 27, 2022

Más lejos, los Red Bull del mexicano Sergio Pérez, tercero, y del neerlandés Max Verstappen, actual líder del Mundial, figuraron respectivamente a 379 y 447 milésimas del dominador de las dos sesiones de los ensayos de este viernes.

«Claramente, comparados a los Ferrari, todavía nos queda encontrar más ritmo, así que ahora es cuestión de unos buenos ajustes y de encontrar un mejor equilibrio», explicó Verstappen, que ganó el año pasado en el Gran Premio monegasco.

Espera poder repetir victoria el domingo, aunque «la pista es diferente este año con los nuevos coches, que son un poco más pesados y más lentos», analizó.

El siete veces campeón mundial, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), fue duodécimo en la sesión, lejos de su compañero de equipo George Russell (6º).

La segunda sesión de ensayos estuvo marcada por un accidente del australiano Daniel Ricciardo, que dañó su monoplaza en la curva de la Piscine tras haber perdido el control de su McLaren en el puerto del Principado.

La tercera sesión de los ensayos libres está programada para el sábado a las 13h00 (11h00 GMT), antes de la sesión de clasificacion (16h00 locales, 14h00 GMT), que determinará el orden de la parrilla de salida de la carrera del domingo.

FP2 CLASSIFICATION Leclerc tops the timesheets for the second time on Friday 👏#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/ucXqSMDCd9 — Formula 1 (@F1) May 27, 2022

