Charles Leclerc fue el más rápido en el primer ensayo libre del GP de Miami

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido este viernes en el primer ensayo previo al Gran Premio de Miami de Fórmula 1, aventajando al británico George Russell (Mercedes).

En la mejor de sus 25 vueltas, Leclerc cubrió los 5.412 metros de la nueva pista de Miami en un minuto, 31 segundos y 98 milésimas, 71 menos que el inglés George Russell (Mercedes); en una sesión en la que los Red Bull del neerlandés Max Verstappen, último campeón del mundo, y del mexicano Sergio Pérez -que dio 21 vueltas- marcaron el tercer y el cuarto tiempos, a 179 y a 203 milésimas, respectivamente: al igual que los anteriores, con neumático blando.

Leclerc, que lidera el Mundial con 86 puntos, 27 más que Verstappen, mejoró en 837 milésimas el crono de su compañero Sainz, que después de acabar segundo en Bahrein y tercero en Arabia Saudí, no acabó las ultimas dos carreras y es quinto en el certamen, con 38 unidades. El talentoso piloto madrileño repitió 24 veces la recién estrenada pista de Miami -en torno al estadio donde juegan como locales los Dolphins, equipo de la NFL, la liga profesional de fútbol americano- y se inscribió sexto en la tabla de tiempos, con el neumático medio.

En un circuito nuevo, con un asfalto recién estrenado, los pilotos se dedicaron, sobre todo, a aprender una pista de 19 curvas -de alta y baja velocidad, siete de ellas a la derecha-, rectas largas y tres zonas de DRS; con un segundo sector lento y bacheado. En una sesión que concluyó con 34 grados centígrados ambientales y con 49 en el asfalto, que no evidenciaba excesivo agarre.

De tal forma, en una pista que tiene zonas bastante estrechas, se prodigaron los ‘paseos’, los trompos y las salidas de pista. Verstappen ‘tocó’ el muro y, por ese motivo, fue de los que menos vueltas dio (14); y Leclerc tampoco se libró de ‘trompear’, al igual que su compañero Sainz, que sufrió un pinchazo en el neumático delantero derecho.

Pero el principal incidente -sin consecuencias físicas de importancia- lo había protagonizado antes del trompo de Sainz, el finlandés Valtteri Bottas: al perder el control de la parte trasera de su Alfa Romeo a la salida de la séptima curva. Bottas provocó la interrupción -durante unos minutos, con bandera roja- de la sesión, para retirar de pista su monoplaza.

«Checo», que en Imola (Italia) completó el ‘doblete’ de Red Bull que lideró Verstappen, repitiendo el segundo puesto logrado en Australia, giró 21 veces y en su mejor vuelta paró el cronómetro en 1:31.301, a dos décimas del crono de Leclerc.

