Charles Leclerc es el más veloz en los primeros ensayos libres del GP de España

mayo 20, 2022 - 11:33 am

1884628

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) firmó el mejor tiempo de la primera sesión de ensayos libres del Gran Premio de España, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, este viernes sobre el circuito de Cataluña (4,675 km) en Montmeló.

El líder de la clasificación de pilotos firmó un crono de 1 minuto 19 segundos y 828 milésimas, superando en 79 milésimas a su compañero español Carlos Sainz y en 336 milésimas a su rival por el Mundial, el vigente campeón del mundo neerlandés Max Verstappen.

El británico George Russell (Mercedes) y el español Fernando Alonso (Alpine) completan el Top 5, por delante del séptuple campeón de la disciplina, el británico Lewis Hamiton (Mercedes), 6º.

Esta primera sesión de libres fue también la ocasión para varios jóvenes pilotos de probarse en pista en lugar de los titulares. Las escuderías deben probarlos al menos dos veces a lo largo de la temporada en los ensayos libres.

El vigente campeón del mundo de Formule E, el neerlandés Nyck de Vries, 18º en la sesión, reemplazó así al tailandés Alexander Albon en Williams. En Red Bull, el mexicano Sergio Pérez dejó su volante al estonio Jüri Vips, 20º y último de la sesión.

🏁 CLASSIFICATION (60/60 MINS) 🏁

Our first session of the weekend is done!#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/u1PFphtLQ1

— Formula 1 (@F1) May 20, 2022