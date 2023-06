César Farías podría dirigir en el fútbol colombiano

114357

-Luego de expulsión de César Farías en el fútbol ecuatoriano, el estratega venezolano suena con fuerza para dirigir en el balompié colombiano. El sucrense estaría en la mira del independiente de Santa Fe para tomar el timón.

Farías reveló que aún no ha sido contactado por el club, pero le honra saber que su nombre esté entre los posibles candidatos para la dirección técnica.

“No me han llamado de Santa Fe, pero me honra que mi nombre se esté mencionando entre las opciones, siempre he dicho que dirigir en Colombia es una opción importante para mí como entrenador”, indicó Farías tras ser consultado.

El estratega venezolano, cuenta con amplia experiencia a nivel de clubes y de selecciones. Farías ha dirigido equipos como Xolos de Tijuana (México), Cerro Porteño (Paraguay) y The Strongest (Bolivia) y Aucas (Ecuador), último equipo en el que fue despedido tras el altercado violento con dos jugadores de Delfín. A nivel de selecciones tomó la batuta con Venezuela y Bolivia.