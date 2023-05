Centauros de Caracas derrotó a Cerro Porteño y sella su pase a la semifinal de la Copa Libertadores Futsal

💎 ¡Los cuatro mejores del continente! Estás son las semifinales de la CONMEBOL #LibertadoresFS, que se disputarán el sábado.



💪 Os quatro melhores do continente! Estas são as semifinais da CONMEBOL #LibertadoresFS, que será disputada no sábado. pic.twitter.com/bo6ggKFyec