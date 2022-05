Celtics no tuvo piedad del Heat e iguala la final del Este

mayo 20, 2022 - 9:04 am

1884572

Los Celtics de Boston apabullan a los Heat de Miami el jueves con marcador de 127- 102 en el FTX Arena, para empatar 1-1 la final de la Conferencia Este de la NBA.

Reforzados por la vuelta de Smart y Horford, los Celtics asestaron a los Heat su primera derrota en casa en estos playoffs gracias a una monumental primera mitad en la que el estelar Jayson Tatum anotó 17 de sus 27 puntos tan solo en el segundo cuarto.

Con una feroz intensidad en ambos lados de la cancha, Marcus Smart fue clave para la reacción de los Celtics firmando uno de los mejores partidos de su carrera, en el que terminó con 24 puntos, 9 rebotes, 12 asistencias y 3 robos.

El base, por un esguince, y el dominicano Al Horford (10 puntos), por el protocolo contra covid-19, habían sido sensibles bajas en la derrota inicial de Boston el pasado martes. Por los Heat apenas su líder Jimmy Butler, con 29 puntos, plantó cara a la contundente actuación colectiva de Boston.

Boston tendrá ahora la ventaja de campo en los dos próximos partidos de la eliminatoria, comenzando por el tercer choque que se disputará el sábado en el TD Garden.

El ganador de esta serie enfrentará en las Finales de la NBA a los Dallas Mavericks o los Golden State Warriors, que dominan la eliminatoria del Oeste por 1-0.

☘ 24 PTS

☘ 8 REB

☘ 4 3PM

Jaylen Brown dropped buckets for the @celtics in their Game 2 victory! #BleedGreen pic.twitter.com/cC3yQNH2TY

— NBA (@NBA) May 20, 2022