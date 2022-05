Celtics clasifica a las finales de la NBA luego de 12 años

mayo 30, 2022 - 8:59 am

Los Boston Celtics volverán a las Finales de la NBA luego de 12 años tras derrotar 100-96 a los Heat de Miami el domingo en el séptimo definitivo juego.

Los Heat fueron todo el partido por detrás en el marcador del FTX Arena pero tuvieron una oportunidad de oro de ponerse por delante en la recta final.

Jimmy Butler, que tuvo otra titánica actuación de 35 puntos y 9 rebotes, falló un precipitado triple a 16 segundos del final cuando los Celtics solo tenían una ventaja de dos puntos (98-96).

Marcus Smart (24 puntos) sentenció el triunfo desde la línea de tiro libre y, tras la bocina, los jugadores de los Celtics corrieron a felicitar al dominicano Al Horford (5 puntos y 14 rebotes), que jugará sus primeras Finales a los 35 años.

Butler, que el viernes forzó este séptimo partido con 47 puntos en Boston, jugó los 48 minutos de partido en un intento desesperado de cargar con un equipo mermado por las lesiones de figuras como Tyler Herro, Kyle Lowry y el propio Butler.

La exhibición de pundonor del escolta no alcanzó para que Miami tuviera una revancha en las Finales tras su derrota en 2020 ante los Lakers de LeBron James.

Los Celtics, por su parte, jugarán sus 22º Finales en las 75 temporadas de la NBA. Su última participación concluyó con una derrota en 2010 frente a los Lakers de Kobe Bryant y Paul Gasol.

El último festejo de esta aristocrática franquicia fue en 2008 también ante los Lakers, cuando se hicieron con su 17º anillo con un equipo que lideraban Paul Pierce, Kevin Garnett y Ray Allen.

La estrella actual de Boston, el joven Jayson Tatum, firmó el domingo 26 puntos y fue elegido con el primer premio MVP (Jugador Más Valioso) de las finales del Este, bautizado en honor a la leyenda Celtic Larry Bird.

