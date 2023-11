Celtics aplastó 117-94 a Raptors en la NBA

182023

Jaylen Brown anotó 29 puntos, Jayson Tatum agregó 27 y los Celtics de Boston trituraron el sábado 117-94 a los Raptors de Toronto.

Kristaps Porzingis agregó 21 unidades y siete rebotes a lo largo de 28 minutos por los Celtics, que ganaron su segundo compromiso en fila luego de imponerse sobre Brooklyn por 14 puntos de diferencia el viernes, en su primer partido del nuevo torneo In-Season.

Pascal Siakam encabezó a los Raptors con 17 puntos y siete rebotes. El alemán Dennis Schroder añadió 14 unidades y Jacob Poeltl finalizó con 12.

Toronto, que ganó sus dos partidos anteriores —ambos como visitante— atinó apenas 10 de 37 disparos de tres puntos.

