Castaño sobre Jermell Charlo: «Cometí un error y hoy le tocó ganar”

Después de sufrir el sábado la primera derrota de su carrera frente al estadounidense Jermell Charlo, el boxeador argentino Brian Castaño se mostró satisfecho de su actuación y dijo que esta pelea de unificación de títulos se resolvió por un error.

Charlo noqueó a Brian Castaño en el décimo asalto del combate del sábado en Carson (California.

La victoria del estadounidense resolvió el controvertido empate que protagonizaron en 2021 y lo convirtió en el primer campeón unificado del peso superwelter (154 libras – 69,8 kilos).

«En las peleas a este nivel, si uno comete un error en un momento te vas al piso», declaró Castaño en la rueda de posterior. «Charlo es un gran rival y hoy le tocó ganar».

«Intenté dar una guerra, como esperaba la gente», recalcó. «En la primera pelea me sentí ganador. En esta, él es un peleador que pega duro y me enganchó duro y lo pagué, me desprotegí un poco».

Charlo y Castaño protagonizaron un trepidante e igualado combate pero el estadounidense fue creciendo sobre el ring y encontró su momento en el décimo asalto, cuando encadenó un uppercut y un zurdazo que hicieron que el argentino se desplomara en la lona.

«Él sabe que también pego», subrayó Castaño. «Donde pego duele y lo he lastimado … Estoy contento por la actuación que hice».

Castaño siempre se reivindicó ganador del primer combate ante Charlo por el campeonato indiscutido, celebrado en julio de 2021 en San Antonio (Texas), alegando que el empate en las tarjetas de los jueces se debió a la localía de su rival.

En California, Castaño contó con un numeroso apoyo de seguidores argentinos en la grada pero terminó entregando su cinturón de campeón superwelter de la OMB a Charlo, que ya poseía los de la AMB, CMB y FIB.

«Hoy estamos un poco dolidos por esta derrota pero seguimos adelante», dijo el argentino, que se mostró dispuesto a enfrentar de nuevo a Charlo o a cualquier otro rival en la división.

«Si Dios quiere tendré otra oportunidad de pelear con él o con cualquier otro que venga», afirmó. «Estoy con ganas y fuerzas para seguir adelante. Tenemos hilo en el carrete para seguir adelante».

