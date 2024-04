Casemiro reveló que Ancelotti lloró tras su ida del Real Madrid

-El mediocampista brasileño que hoy en día milita en Manchester United, Casemiro, reveló detalles de su partida del Real Madrid. El futbolista ganador de cuatro Champions, y que hizo vida en el club merengue durante diez temporadas dio a conocer el triste episodio en el que se despidió del entrenador italiano, Carlo Ancelotti.

“Solo dudé una vez de irme del Madrid al Manchester United. Era un viernes y estaba todo hecho. Tenía que entrenar y no entrené, sólo faltaba la firma. Voy a hablar con Ancelotti y él ya sabía que me iba. Entro a su despacho, se gira y estaba llorando. Carlo me dijo que no quería que me fuese, que me quería mucho… y ahí dudé. En el Madrid me querían muchísimo, pero ya había dado mi palabra al United y eso es más importante que cualquier cosa”, expresó el brasileño.

Casemiro indicó en entrevista que ligaba a sus excompañeros durante los cuartos de final de Champions en donde los merengues triunfaron en una emocionante tanda de penales.

“Sufrí como madridista. Claro que el Madrid pasó, pero sufrí por el Madrid. Ya lo sabía, el City tiene jugadores muy buenos y un entrenador increíble, que sabe a lo que juega. El Madrid defendió, defendió y defendió. Me alegro mucho por mis ex compañeros”, añadió.

Por último, el centrocampista reveló la causa de irse del Real Madrid expresando que: “Decidí irme un poco después de ganar la Champions. Ya veía que mi etapa en el Madrid había terminado, tenía buena edad para irme, quería seguir creciendo. La decisión no fue nada fácil, la gente me quería mucho”.

