Carol Celico reveló el motivo por el que se divorció de Kaká

Carol Celico, exesposa del legendario futbolista Kaká, reveló el motivo por el que decidió divorciarse del brasileño después de nueve años de matrimonio.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató muy bien. Me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz porque algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, aseguró Celico.

Su sinceridad desató un rechazo en los usuarios de las redes sociales, donde a la mayoría le cuesta entender el motivo por el que se separó del que fuera su marido y padre de sus dos hijos, Isabella y Luca.





Tras cuatro años de relación, ambos pasaron por el altar en 2005, cuando Kaká tenía 23 años y su novia acababa de cumplir la mayoría de edad. Los medios locales se hicieron eco de la armonía y complicidad que había en su historia de amor, que fue etiquetada como el “matrimonio perfecto”.

