Carol Celico desmiente supuestas declaraciones que hizo sobre Kaká

La socialité brasileña y ex esposa del histórico futbolista Kaká, Carol Celico, desmintió las supuestas declaraciones que hizo sobre su antigua pareja, las cuales se hicieron virales en los últimos días.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató muy bien. Me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz porque algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, fue la cita que se difundió.

Por otra parte, Celico desmintió esto en las historias de su cuenta de Instagram. “Para aquellos que no han tenido noticias mías desde hace mucho tiempo… o nunca han oído hablar de mí antes… Y desafortunadamente están escuchando algunas noticias falsas y citas falsas, permítanme informarles”.

“Me divorcié hace casi 10 años, de esos 14 años de relación quedan dos adolescentes encantadores. Ya son casi ocho años que estoy con mi esposo Eduardo y el próximo mes tendremos nuestro primer hijo. Tengo mucho respeto con la historia de mi vida y estoy muy agradecida por todo lo que he vivido hasta ahora. Mi exmarido y yo encontramos una forma saludable de criar a nuestros hijos y estoy muy agradecida por ello”, fueron sus palabras.

La pareja brasileña contrajo matrimonio en 2005 y diez años después (2015), anunció oficialmente su divorcio.

