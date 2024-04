Carlos Sainz llegaría a Mercedes la próxima temporada de la F1

261728

El piloto español Carlos Sainz (actualmente en Ferrari) estaría cerca de llegar a un acuerdo con Mercedes, según La Gazzeta dello Sport y Corriere dela Sera.

El madrileño aún no tiene equipo para la próxima temporada de la F1, después de anunciarse el fichaje de Lewis Hamilton para Ferrari, por lo que vería con buenos ojos ser compañero de George Russell en 2025.

Según informan en Italia, Mercedes le habría ofrecido dos años de contrato y anunciarían el fichaje en las próximas semanas.

La renovación de Fernando Alonso con Aston Martin aceleró las conversaciones entre el equipo alemán (que busca volver a lo más alto de la categoría) y Sainz.

