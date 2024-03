Carlos Sainz dio la sorpresa y ganó el Gran Premio de Australia

250368

El español piloto de Ferrari, Carlos Sainz, se quedó con la tercera carrera del año en la F1, el Gran Premio de Australia. Su compañero de equipo, Charles Leclerc, y Lando Norris completaron el podio. Cabe destacar que Sainz fue operado de apendicitis hace dos semanas.

El tricampeón del mundo, Max Verstappen, venía de ganar las últimas nueve carreras, pero tuvo que abandonar en el inicio del Gran Premio por una falla mecánica en el monoplaza de su RB20. El siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton, también se vio obligado a retirarse.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez finalizó quinto y Fernando Alonso terminó octavo luego de recibir una penalización de 20 segundos por “manejo peligroso” en el accidente de George Russell sobre el final de la disputa.

La próxima cita de competición en la F1 será el 7 de abril, cuando los pilotos se vean las caras en el Circuito de Suzuka en el Gran Premio de Japón.

