Carlos Carrasco se llevó el duelo de venezolanos sobre Germán Márquez

mayo 22, 2022 - 8:54 am

Carlos Carrasco le gana la partida a Germán Márquez en el duelo de venezolanos este sábado en el primer encuentro de una doble cartelera entre Mets de Nueva York y Rockies de Colorado.

Carrasco (4-1) toleró una carrera en siete hits durante cinco episodios y un tercio, mientras que el también venezolano Luis Guillorme totalizó tres hits por los metropolitanos.

El derecho barquisimetano logró su cuarto triunfo de la temporada 2022 al realizar 87 pitcheos, para dejar su efectividad en 3.50.

Make that 5 scoreless innings so far today for Carlos Carrasco 🙌 pic.twitter.com/qN1y0iDhcK

— SNY (@SNYtv) May 21, 2022