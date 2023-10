Carlos Alcaraz clasificó a octavos en Shanghai

165390

-El español Carlos Alcaraz pasó a los octavos se final tras doblegar al británico Daniel Evans, el domingo, para avanzar a los octavos de final del Masters 1000 de Shangai.

El número dos mundial se impuso sobre Evans con parciales de 7-6 (7/1) y 6-4 en casi dos horas y media de partido.

Alcaraz y Evans ya se habían enfrentado anteriormente en tres ocasiones, todas ellas con resultado favorable al español, la última en el Abierto de Estados Unidos (6-2, 6-3, 4-6, 6-3) el pasado mes de septiembre.

Tras superar esta fase, el principal cabeza de serie en Shanghái deberá enfrentarse en la siguiente ronda al búlgaro Grigor Dimitrov, después de que este se impusiera al ruso Karen Khachanov por 7-6 (6) y 6-4.

