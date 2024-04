Carlos Alcaraz avanzó a octavos de final del Mutua Madrid Open

El español y número tres del ranking ATP, Carlos Alcaraz, superó 6-3 y 6-3 al brasileño Thiago Seyboth para clasificar a los octavos de final del Mutua Madrid Open.

Alcaraz logra su segunda victoria consecutiva después de perderse Montecarlo y Barcelona por una lesión en el brazo. En la primera ronda de Madrid había superado a Alexander Shevchenko por 6-2 y 6-1.

El segundo favorito del torneo busca convertirse en el primer jugador en ganar tres títulos al hilo en Madrid. Su siguiente prueba será el alemán Jan-Lennard Struff, su rival en la final del año pasado.

Lee también: Savarino fue la figura de su equipo en el Maracaná y Botafogo se sube a la cima

Noticia al Día

Lucky 13 🍀@carlosalcaraz secures a 13th straight win in Madrid and books a rematch with Struff in the next round!#MMOpen pic.twitter.com/YuS6Tl5hOy