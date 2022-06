Canelo tira un dardo a Ryan García: «Primero gana un campeonato mundial y luego hablamos»

junio 30, 2022 - 2:56 pm

1894282

Saúl Canelo Álvarez le tiró un dardo a su ex compañero de equipo Ryan García; quien días atrás, dijo que el boxeador tapatío sufriría una derrota contundente ante Gennady Golovkin.

“Siento que quien pierda este combate tendrá que retirarse con seguridad. Tengo la sensación de que Golovkin tendrá la actuación de su vida. Voy a decir que ganará GGG”, expresó García en una entrevista con DANZ Boxing.

Canelo consideró estas palabras como una traición de Ryan García, quien fue su amigo y compañero cuando este entrenaba con Eddy Reynoso en el Canelo Team.

“Él solamente está molesto por algo, ya no está más en el equipo y seguramente estará en nuestra contra. Es solamente un niño, hay que entenderlo. Pero mi consejo para él es: haz tu trabajo, enfócate en tu carrera, gana un campeonato mundial primero y después habla de otras personas. Porque no has ganado nada y críticas a peleadores que han ganado mucho”, sentenció el tapatío.

Asimismo, Álvarez recordó que cuando él tenía 20 años de edad ya era campeón mundial en el peso wélter. En cambio, García, con 23 años, apenas logró el título interino vacante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el peso ligero, cuando aún entrenaba con el Canelo Team.

Canelo vs Golovkin

Saúl Canelo Álvarez completará la trilogía ante Gennady “Triple G” Golovkin el próximo 17 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El mexicano expondrá sus títulos de los pesos supermedianos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB), y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El primer combate entre ambos se llevó a cabo en el 2017. La pelea quedó en empate, por lo que se activó la cláusula de revancha. En la segunda pelea, Canelo Álvarez ganó por decisión mayoritaria.

Lee también: Selección venezolana de béisbol buscará el oro en los Juegos Bolivarianos

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Juan Molina

Noticia al Día