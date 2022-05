Canelo Álvarez: “Sigo siendo el mejor del mundo”

mayo 26, 2022 - 12:40 pm

1886042

A pesar de las críticas recibidas por su derrota ante el ruso Dmitry Bivol, Saúl Canelo Álvarez aseguró que sigue siendo el mejor boxeador libra por libra del mundo.

«La verdad es que no sé cómo se manejan ese tipo de cosas (los rankings), pero me sigo sintiendo el mejor, la verdad. Dime otro peleador que esté intentando en otros pesos, bajar y subir de peso, querer lograr otro tipo de cosas. Nadie lo ha hecho», señaló.

El mexicano defendió su decisión de competir en distintas categorías, una situación que fue muy criticada por la prensa y que le costó demasiado caro ante Dmitry Bivol.

Lee también: El venezolano Ronald Acuña Jr. presenta molestias en el cuádriceps derecho

«Yo arriesgo todo para seguir haciendo historia, cuando no tengo necesidad de arriesgar nada, ya he logrado muchísimas cosas. Estoy en una posición en la que no tengo que arriesgar nada y aun así lo hago. Creo que eso nadie lo hace cuando están en una posición como en la que estoy yo. Así que en lo personal me sigo sintiendo el mejor peleador del mundo», indicó en unas declaraciones recogidas por el periódico argentino Olé.

La trayectoria de Canelo Álvarez

Durante toda su carrera, el púgil mexicano ganó 11 cinturones mundiales en los cuatro organismos principales: Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial del Boxeo (AMB), Federación Internacional del Boxeo (FIB) y la Organización Mundial del Boxeo (OMB).

Canelo Álvarez se coronó campeón del mundo en los pesos superwélter (154 lb, 69.9 kg), mediano (160 lb, 72.6 kg), supermediano (168 lb, 76.2 kg) y mediopesado (175 lb, 79.4 kg).

De la misma manera, el tapatío es el primer boxeador latinoamericano en haberse consagrado como campeón unificado de las cuatro organizaciones principales en una división. También es uno de los tetracampeones mundiales de la historia del boxeo mexicano, como Erik Morales o Juan Manuel Márquez.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Juan Molina

Noticia al Día