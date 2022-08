Canelo Álvarez agradeció haber perdido contra Mayweather

agosto 24, 2022 - 12:23 pm

– Saúl Canelo Álvarez sorprendió a sus seguidores al declarar que la primera derrota de su carrera, sufrida ante Floyd Mayweather Jr., fue positiva para conseguir los éxitos que vinieron en los años posteriores.

El tapatío aseguró que, si hubiera ganado la noche del 14 de septiembre de 2013, su trayectoria profesional hubiera tomado un camino diferente.

“Siempre he pensado que si ganaba esa noche todo hubiera llegado a mí. Fama, dinero, quizás no hubiera salido bien. Pude haberme vuelto loco. No era mi momento, Así lo veo. Me tomó varios días para aceptarlo”, señaló en la serie The Making Of de la cadena deportiva DAZN.

El púgil estadounidense frenó el ascenso meteórico que venía experimentando Canelo en el mundo de boxeo, cuando lo venció por decisión mayoritaria en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Canelo Álvarez aseguró que Mayweather le ganó por su inexperiencia

Por otro lado, Saúl dijo que el resultado de esa pelea se debió a su poca experiencia, ya que en ese momento tenía tan solo 23 años de edad.

“Se trató de la experiencia. Si comparo a ese Canelo con el Canelo de hoy, son totalmente diferentes. Sería una pelea completamente diferente”, expresó.

Desde ese momento en adelante, el mexicano conquistó varios títulos mundiales, se convirtió en el campeón indiscutido del peso supermediano, y fue catalogado por muchos aficionados y periodistas como el mejor libra por libra del mundo.

Sin embargo, luego de una racha positiva que se prolongó durante mucho tiempo, el boxeador de 32 años de edad volvió a ser derrotado por segunda vez en su carrera el pasado sábado 7 de mayo de 2022, cuando perdió por decisión unánime ante Dmitry Bivol.

Álvarez dejó claro que buscará la revancha ante el ruso, pero primera completará la trilogía ante Gennady Golovkin el próximo mes de septiembre.

