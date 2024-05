Camila Giorgi se retiró del tenis profesional

La italiana Camila Giorgi, ganadora de cuatro títulos en su carrera, se retiró de manera repentina del tenis profesional a los 32 años de edad.

Giorgi obtuvo cuatro campeonatos (entre ellos un título WTA 1000), llegó a los cuartos de final de Wimbledon 2018 y fue número 26 del ranking mundial.

El nombre de la italiana apareció en la lista de jugadores retirados de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, indicando formalmente su estado de retiro.

