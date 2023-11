Califican de homicidio la patada de Matt Petgrave sobre Adam Johnson

176666

-Jesse Waters, presentador de Fox, calificó la patada en el cuello con el patín de Matt Petgrave a Adam Johnson como “un homicidio”, una visión de la jugada que Sean Avery no comparte.

El accidente ocurrió durante el partido entre Nottingham Panthers y Sheffield Steelers en el Utilita Arena de Sheffield (Gran Bretaña), por la Copa Challenge de la EIHL.

Waters describió a Petgrave, que es el más penalizado de la Elite Ice Hockey League, como un jugador “sucio” y sostuvo que parecía un “asesinato”.

“Asesinato es una palabra bastante peligrosa para usarla… Vi el golpe… vi la pierna. No debería haber estado donde estaba. Es terrible. Ni siquiera puedo volver a ver el vídeo”, replicó Sean Avery, que se mostró muy crítico con el uso de las finas hojas de titanio de los patines que actualmente utilizan los jugadores de hockey sobre hielo.

Developing: Former NHL player Sean Avery suggests the kick from Matt Petgrave that struck & killed Adam Johnson was intentional.



Fox host Jesse Waters went as far to suggest the kick was a “homicide.🤦🇺🇸 pic.twitter.com/dyU7Szvjqm