Bucks y Warriors pasan a la siguiente ronda de los playoffs de la NBA

El griego Giannis Antetokounmpo lideró este miércoles a sus Milwaukee Bucks para eliminar a los Chicago Bulls de los playoffs de la NBA, mientras que los Golden State Warriors de Stephen Curry hicieron lo mismo con Denver Nuggets.

Con 33 puntos del griego, los actuales campeones de la NBA superaron por 116-100 a los Bulls para llevarse la serie de playoffs de la NBA en la Conferencia Este de la NBA por 4-1.

Antetokounmpo mostró un estado de forma dominante al acertar 11 tiros de 15 desde el campo y terminar con nueve rebotes en el partido disputado en el Arena FiServ Forum de Milwaukee.

El griego recibió el apoyo anotador de Pat Connaughton con 20 puntos mientras que Bobby Portis logró un doble-doble con 14 puntos y 17 rebotes.

Fue otra victoria contundente para Milwaukee que había terminado con ventajas de dos dígitos en el tercer y cuatro partido de esta serie al mejor de siete. Milwaukee ahora avanza a una serie de semifinal de la Conferencia Este contra los Boston Celtics la próxima semana.

En San Francisco, los Golden State Warriors de Stephen Curry también sellaron su pase a semifinales de la Conferencia Oeste ante los Denver Nuggets del serbio Nikola Jokic.

Con 30 puntos de Curry, que volvió a la alineación titular tras empezar toda la ronda de playoffs desde la banca, los californianos vencieron 102-98 a los Nuggets para poner fin a la serie de primera ronda de los playoffs en cinco juegos (4-1).

Curry convirtió una jugada de tres puntos con 1:33 por jugar y anotó de nuevo con 29 segundos restantes para sellar el pase de los Warriors.

Por su parte, Jokic terminó el encuentro con 30 puntos, 19 rebotes y 8 asistencias, siendo especialmente prolífico en los minutos finales en los que anotó 12 tantos para su equipo y llegó a empatar el marcador a 90 a falta de 2:26.

Sin embargo, la balanza terminó decantándose para los Warriors que se enfrentarán al ganador de la serie entre Memphis Grizzlies y Minnesota Timberwolves, dominada por los primeros por 3-2 antes del Juego 6 del viernes.

De confirmar esta ventaja, Grizzlies y Warriors se verían las caras después de que los californianos cayeran eliminados en el repechaje del año pasado contra los de Memphis.

Además de Curry, por parte de los Golden State destacaron con 15 puntos Gary Payton II y Klay Thompson, que también contabilizó nueve rebotes.

Por parte de Denver, DeMarcus Cousins agregó 19 puntos saliendo de la banca contra su ex equipo y Aaron Gordon añadió 15 tantos y nueve rebotes.

