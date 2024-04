Brusdar Graterol ingresó a la lista de lesionados

255588

El lanzador venezolano de los Dodgers de Los Ángeles, Brusdar Graterol, entró a la lista de lesionados de 60 días debido a dolores en la cadera y complicaciones en el hombro.

Los Dodgers hicieron el anuncio a través de las redes sociales. El zurdo Nick Ramírez, proveniente de los Yankees de Nueva York, será su reemplazante.

Graterol dejó marca de 4-2 en 2023 con 1.20 de efectividad en 68 juegos, todos ellos como relevista. Además, ponchó a 48 en 67.1 entradas de labor y dejó un WHIP de 0.97.

