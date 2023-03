Brillantes del Zulia aspira en 2023 a superar lo logrado en la temporada anterior

61117

Brillantes del Zulia afrontará la temporada 2023 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) con mucha ilusión y compromiso.

El conjunto púrpura tuvo una destaca actuación en la campaña 2022 de la SPB al clasificar por primera vez a los playoffs.

La escuadra brillante cayó en seis partidos contra Trotamundos de Carabobo, que a la poste se tituló campeón del torneo tras derrotar a Cocodrilos de Caracas en la final.

«Hemos plateado mejorar los resultados de la temporada pasada. Hemos trabajado para fortalecer cada una de las debilidabes que tuvimos, y aspirarmos ser finalistas», indicó Wilfredo García, gerente deportivo de Brillantes.

«Pudimos reforzar la posición de pivot con la contratación de Miguel Mariaga, quien tiene experiencia con la selección de Venezuela, afirmó.

Los dirigidos por Gustavo García tratarán de comenzar con el pie derecho en esta nueva temporada al medirse este domingo contra Gaiteros del Zulia, en el gimnasio cubierto Pedro Elías Belisario Aponte (7:00 pm).

«Queremos ganar en nuestra casa, aunque sabemos que vamos a comenar de visitante», dijo García sobre su primer encuentro. «El año pasado dominamos la serie particular contra ellos (3-1), y queremos hacer lo mismo esta campaña», agregó.

El cuadro zuliano usará tres uniformes para esta zafra. El primero de color negro, uno blanco y otro de color rosado, con la palabra «soy zuliano en el pecho».

Brillantes del Zulia anunció su capitán para la temporada 2023

Fernando Fuenmayor fue nomnbrado capitán de los púrpuras. Fuenmayor se llevó el reconocimiento de “Progreso del Año” en 2022.

«Para mi todos tienen vos y voto dentro como fuera de la cancha», dijo el marabino, que ya tuvo la oportunidad de jugar con la selección nacional. «Tengo que seguir desmotrando lo que se hacer en la cancha. Mi carrera apenas va comenzando»

La importación del conjunto púrpura

La importación de los Brillantes del Zulia será de categoría, comenzando que este año por primera vez en la historia se contará con un jugador de experiencia NBA y se trata de Glen Rice Jr., hijo de la mítica leyenda norteamericana con el mismo nombre.

A su vez, también, se contará con uno de los mejores importados de las últimas temporadas en Venezuela y se trata del exBroncos de Caracas Musa Abdul, uno de los mejores zurdos de todos los quintetos que hacen vida en la SPB.

Por otro lado, a ellos se le suman Jamaal Smith y Jeremy Hollowell quiénes siguen engranando un poco el trabajo del coach y de sus compañeros abrillantados.

«En abril podemos tener un equipo ordenado. Los importados apenas se incorporaron hace pocos días. Tenemos jugadores habilidosos y todos van a tener su oportunidad, dijo el DT de Brillantes.

«Espero que los dos equipos zulianos sean los mejores de la liga. Se imagina una final en el Belisario Aponte entre Gatieros y Brillantes», expresó García.

«Rubén Nemhard fue mi alumno durante toda su carrera practicamente. Me gustaría saber como me va a ganar, ya que no puede encestar los 30 puntos», bromeó García sobre su duelo contra Gaiteros, en el PEBA.

Alberth Josue Piña

Fotos: Xiomara Solano