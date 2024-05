Brad Stevens es el ejecutivo del año en la temporada 2023-2024 de la NBA

Brad Stevens fue elegido como el Ejecutivo del Año en la temporada 2023-2024 de la NBA, donde fue vital para que los Celtics de Boston hayan sido el mejor equipo de la campaña regular.

Stevens hizo posibles las llegadas de Kristaps Porzingis y armó un gran plantel que dominó la temporada de principio a fin.

El ejecutivo le ganó en las votaciones a Sam Presti (Oklahoma City Thunder) y a Tim Connelly (Minnesota Timberwolves).

Noticia al Día

The 2023-24 NBA Basketball Executive of the Year is… Brad Stevens!#NBAAwards pic.twitter.com/3thbqBzgSD