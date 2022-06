Boxeadora mexicana suplicó parar su pelea: “Quiero llegar con vida a casa”

junio 27, 2022 - 6:48 pm

La boxeadora mexicana Alma Ibarra vivió un duro momento en su pelea contra Jessica McCaskill, ya que, al inicio del cuarto round, suplicó a su entrenador detener el combate porque se encontraba seriamente afectada por los golpes de la estadounidense.

“¡No, no! ¡Yo solo quiero llegar viva a mi casa con mi hijo!”, le decía Ibarra a su entrenador, quien finalmente aceptó la petición. Cuando el referí fue informado de la decisión, los jueces le dieron la victoria por nocaut técnico a Jessica McCaskill.

Diversos periodistas y fanáticos aplaudieron la decisión de la boxeadora de 34 años de edad, quien a pesar de tener la oportunidad de convertirse en la primera mexicana en unificar los títulos mundiales en el peso wélter de la AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring; decidió poner su vida y su salud por delante.

Alma Ibarra tiene un récord de 10 triunfos (5 por nocaut) y dos derrotas, en los cinco años que lleva peleando a nivel profesional. En su carrera como amateur, consiguió una medalla de plata en los Juegos Centroamericanos, así como un bronce en los Panamericanos.

Alma Ibarra doesn't come back out and Jessica McCaskill retains her titles 😯#McCaskillIbarra | #RodriguezRungvisai pic.twitter.com/pHHeg9DVr1

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 26, 2022