Boston volvió a tomar el control de la serie ante Miami

Los Celtics de Boston derrotaron 104-84 al Heat de Miami en el tercero de esta serie de playoffs de la NBA.

Jayson Tatum aportó 22 puntos, 11 rebotes y seis asistencias, mientras que Jaylen Brown registró 22 unidades, ocho rebotes y tres asistencias.

Los Celtics siguen firmando su candidatura a ganar el título de la NBA, sin embargo, deben superar en esta serie a un duro rival como es Miami.

El cuarto encuentro de esta llave será el próximo lunes, en un duelo donde Boston intentará estirar su ventaja y el Heat igualar las cosas.

Lee también: Los Lakers descuentan en la serie ante los Nuggets

Noticia al Día

Went in his bag 🧳 pic.twitter.com/ty796inBxe