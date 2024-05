Celtics clasifican a las finales de la Conferencia Este de la NBA

Los Celtics de Boston vencieron 113-98 a los Cavaliers de Cleveland (4-1 en la serie) para clasificar a las finales de la Conferencia Este de la NBA.

Jayson Tatum se fue con 25 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, mientras que el dominicano Al Horford aportó 22 unidades, 15 rebotes y 5 asistencias.

El equipo dirigido por Joe Mazzulla llega a las finales de la Conferencia Este por tercer año consecutivo (en 2022 perdió las finales con los Warriors).

Espera por los Knicks de Nueva York o los Pacers de Indiana.

