Simone Biles sonríe al ganar su título mundial 21 de gimnasia

-La leyenda de la gimnasia Simone Biles, alcanzó en Amberes, Bélgica, su título mundial número 21 al ganar el concurso general, a menos de diez meses de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Biles logró 58,399 puntos en el evento, para superar a la brasileña Rebeca Andrade (56,766), defensora del título, y su compatriota, Shilese Jones (56,332), quienes la acompañaron en el podio.

La norteamericana firmó una actuación digna de su grandeza, logrando la mejor puntuación en tres de los cuatro aparatos. Solo las barras asimétricas, que nunca fue su preferido, se le escaparon.

Con dos días de competición por delante, todo indica que la colección de la estadunidense aumentará, con cuatro finales por disputar.

Biles está firmando en la ciudad belga de Amberes el regreso soñado, dos años después de la pesadilla que vivió en los Juegos de Tokio, marcados por los “twisties” que sufrió, pérdidas brutales de las referencias en el espacio cuando la gimnasta está en el aire.

