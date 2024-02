¡BOMBAZO! Kylian Mbappe será jugador de Real Madrid

224406

El francés de 25 años, Kylian Mbappe, habría aceptado ser nuevo jugador de Real Madrid la próxima temporada, según informa el periódico Le Parisien.

El jugador le comunicó hace semanas al París Saint Germain su intención de no renovar el contrato, y ahora la información es que tomó la decisión de cumplir su sueño de jugar en la Casa Blanca.

Desde hace varios mercados de fichajes, el rumor de que el campeón del mundo va a llegar al conjunto merengue, es el tema principal de cada verano, sin embargo, todo se esfumaba cuando el jugador decidía renovar con el PSG.

La novela parece ser otra, y todo indica que Mbappe se convertirá en jugador de Real Madrid, para de esta manera cumplir su sueño de jugar en el Santiago Bernabeu y ganar una Champions League.

“Todos los que se han cruzado recientemente con Mbappé afirman que la tendencia no cambiará: el mejor jugador francés está decidido a lucir la camiseta más famosa del mundo, la del Real Madrid” añade Le Parisien.

🔵 INFO LE PARISIEN | Pour le PSG et différents acteurs majeurs du football français, le doute n’est plus permis : Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre le plus grand club du monde, qui l’attend depuis toujours

➡️ https://t.co/bqbS5s7egd pic.twitter.com/3cWDYkUe0A