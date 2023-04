Barcelona confirma conversaciones con Messi para su posible regreso

71121

-El vicepresidente del área deportiva del FC Barcelona, Rafa Yuste, reveló que el cuadro español estaría entablando conversaciones con Lionel Messi para lo que sería su regreso al equipo.

La información la dio a conocer el directivo durante la rueda de prensa del torneo Barca Academy World Cup, el cual se realizó en la ciudad deportiva Joan Gamper.

Yuste aseguró que sienten mucho respeto por el París Saint Germain (PSG), aunque esto no implica que dejarán de buscar la manera para traerlo nuevamente al equipo de sus amores y en el que se consagró como uno de los mejores futbolistas del planeta.

“Siempre he tenido la espina clavada de que Leo no pudiera continuar con el Barcelona. Por supuesto que me encantaría que volviese. El enamoramiento es mutuo y el destino es sabio y te hace volver donde debes estar”, expresó Yuste.

En sus declaraciones el directivo también confirmó la reunión que mantuvieron Joan Laporta y el padre de Lionel Messi hace unos días, aunque sostuvo que fue un encuentro por la “buena relación” que ambos mantienen desde hace años.

Yuste concluyó el tema de Lionel Messi notificando que no tienen “un plan de ataque” para hacerse con sus servicios, aunque buscarán la manera de convencer al argentino que recientemente alzó la Copa del Mundo en Qatar 2022.