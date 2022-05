Bam Adebayo destaca con 31 puntos en triunfo de Heat ante Celtics

mayo 22, 2022 - 9:45 am

1884992

El pívot Bam Adebayo consiguió 31 puntos, 10 rebotes y seis asistencias con los Miami Heat, que doblegaron 109-103 sobre los Boston Celtics este sábado para irse al frente 2-1 en la Serie Final de la Conferencia Este de la NBA.

Escoltaron a Adebayo en el ataque P.J. Tucker con 17 tantos y siete capturas, Max Strus con 16 cartones y el armador Kyle Lowry, quien regresó a la alineación. Lowry se lución con 11 puntos y seis servicios para anotación.

Por los locales destacó Jaylen Brown con 40 puntos y nueve balones recuperados en la lucha rebotera, seguido del dominicano Al Horford con 20 unidades y 14 capturas.

Con una desventaja de 93-80 en el último cuarto, los Celtics anotaron 12 puntos consecutivos, 10 de Brown, para acercarse a un tanto con 2:40 restantes, pero el Heat se recuperó y sentenció finalmente la victoria.

El cuarto juego de esta serie entre Heat y Celtics al mejor de siete encuentros será el próximo lunes en la misma sede de Boston.

😤 Bam Adebayo set the tone for the @MiamiHEAT on offense & defense in Game 3!@Bam1of1: 31 PTS, 10 REB, 6 AST, 4 STL, 1 BLK pic.twitter.com/fQFzi7VQ2l

— NBA (@NBA) May 22, 2022