Aurélien Tchouaméni es duda para la final de la UEFA Champions League

Real Madrid comunicó que el jugador francés, Aurélien Tchouaméni, sufrió una lesión en su pie izquierdo en el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League contra Bayern Múnich.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Aurélien Tchouaméni por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión de estrés en el pie izquierdo. Pendiente de evolución”, anunció el club blanco a través de su página web.

El volante central ha sufrido una lesión muy parecida a la del pasado octubre, la cual lo obligó a permanecer 47 días apartado de las canchas. Con esto, es duda para la final de la UEFA Champions League del próximo 1 de junio.

Noticia al Día

