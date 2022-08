Audi formará parte de la Fórmula 1 en 2026

agosto 26, 2022 - 3:44 pm

La escudería alemana Audi anunció este viernes, en vísperas del Gran Premio de Bélgica, que se unirá al paddock de Fórmula 1 a partir de 2026, año en que la reglamentación sobre los ciclos de unidades de potencia volverá a cambiar, tal y como aprobó la FIA la semana pasada.

Con la incorporación de Audi al gran circo de la Fórmula 1, el Grupo Volkswagen da el primer paso en su incursión en la categoría reina del automovilismo, y lo hará por partida doble, ya que su marca hermana Porsche también entrará en la parrilla en 2026 gracias a una asociación con el equipo austríaco Red Bull, mientras Audi podría hacer lo propio con Sauber, que actualmente compite bajo el nombre de Alfa Romeo.

En Audi tienen previsto comenzar a desarrollar sus nuevas unidades de potencia en su sede de Neuburg (Alemania), y contarán con Adam Baker, director de Seguridad de la FIA durante las últimas tres temporadas como líder supervisor de todo el proyecto, aprovechando también su experiencia con el equipo BMW desde 2005 hasta su eventual salida de la F1 en 2009.

El presidente de Audi, Markus Duesmann, aseguró tras darse a conocer la noticia que “el automovilismo es una parte integral del ADN de Audi”, y definió la actual Fórmula 1 como “un escenario global” para la marca, y como “un laboratorio de desarrollo altamente desafiante”.

“Con las nuevas reglas, ahora es el momento adecuado para entrar. Al fin y al cabo, la Fórmula 1 y Audi persiguen objetivos claros de sostenibilidad”, reconoció Duesmann.

Por su parte, el director de la F1, Stefano Domenicali, también valoró positivamente el anuncio de Audi: “Estoy encantado de dar la bienvenida a Audi a la Fórmula 1, una marca automotriz icónica, pionera e innovadora tecnológicamente”.

“Es un momento importante para nuestro deporte, que destaca la enorme fortaleza que tenemos como plataforma global que sigue creciendo. Es un gran reconocimiento y una muestra de que nuestro paso a motores híbridos de combustible sostenible en 2026 es una solución para el futuro del sector automotriz”, destacó el directivo italiano.

