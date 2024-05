Atalanta se proclamó campeón de la Europa League tras sorprender al Bayer Leverkusen

Atalanta goleó 3-0 a Bayer Leverkusen en Dublín, Irlanda, para conquistar la Europa League. Los tres goles del encuentro fueron obra del nigeriano Ademola Lookman.

El conjunto de Gian Piero Gasperini se convierte en el único equipo en derrotar a los de Xabi Alonso en la temporada, luego de 51 partidos invicto.

Por otra parte, es el segundo trofeo en la historia de este club, después de la Coppa Italia conseguida hace 61 años, y el primer título a nivel internacional.

La última vez que un equipo italiano se consagró campeón de la Europa League fue el Parma en la campaña 1998-99.

🔵⚫️🏆 Atalanta win the Europa League making history!



They are also the ONLY team able to beat Bayer Leverkusen this season, after 51 games undefeated.



It’s their second trophy EVER after Coppa Italia, 61 years ago 😮🇮🇹



Magic night for Gian Piero Gasperini and his team. pic.twitter.com/M6rkkY59bm