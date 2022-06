Astros logra no hit no run ante Yankees

junio 25, 2022 - 5:18 pm

Los Astros de Houston le propinaron no hit no run a los Yankees de Nueva York este sábado 25 de junio en el Yankee Stadium tras triunfar 3-0.

Los dominicanos Cristian Javier y Héctor Neris, y el cerrador Ryan Press se combinaron para lograr esta hazaña ante los mulos en el estadio de Nueva York.

THE HOUSTON ASTROS HAVE NO HIT THE NEW YORK YANKEES IN YANKEE STADIUM.#LevelUp x @budweiserusa pic.twitter.com/DKauHBFJek

— Houston Astros (@astros) June 25, 2022